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«Оренбург» и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1 в 28-м туре РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Оренбург» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Оренбург» — на 52-й минуте, сразу после выхода на замену, отличился Казымджан Караташ. Отыграться химчане смогли благодаря голу Александра Руденко на 79-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Ян Бобровский.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идет в зоне вылета: коллектив занимает 15-ю строчку, набрав 19 очков. В активе «Химок» 26 баллов и 12-я строчка.

В следующем туре «Оренбург» сыграет дома с лидером РПЛ — «Краснодаром». Встреча состоится 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Химки» на своем поле примут казанский «Рубин». Эта встреча также состоится 17 мая, а начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер выразил сомнение в чемпионстве «Краснодара».

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