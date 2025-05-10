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Спорт

Битва за спасение: «Оренбург» принимает «Химки». LIVE

РПЛ. 28-й тур. «Оренбург» — «Химки». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимает подмосковные «Химки». Оба соперника участвуют в гонке за выживание. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 28-й тур
Не начался
10 мая 14:30
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поееееееехали! Матч начался.

14:30

«Оренбургу» сегодня победа нужна во что бы то ни стало. Хотя и «Химкам» она тоже требуется, так как позиция прямо над зоной стыков очень зыбкая. При этом, если гости не проиграют, они обезопасят себя от прямого вылета — «Оренбург» они опережают на семь баллов сейчас.

14:25

А вот стартовый состав «Химок» от Магомеда Адиева:

Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

14:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович:

Сысуев, Малых, Зотов, Татаев, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура находящийся в зоне прямого вылета в Российской премьер-лиге «Оренбург» принимает на своем поле располагающиеся прямо над зоной вылета «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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