14:30

«Оренбургу» сегодня победа нужна во что бы то ни стало. Хотя и «Химкам» она тоже требуется, так как позиция прямо над зоной стыков очень зыбкая. При этом, если гости не проиграют, они обезопасят себя от прямого вылета — «Оренбург» они опережают на семь баллов сейчас.