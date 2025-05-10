Поееееееехали! Матч начался.
«Оренбургу» сегодня победа нужна во что бы то ни стало. Хотя и «Химкам» она тоже требуется, так как позиция прямо над зоной стыков очень зыбкая. При этом, если гости не проиграют, они обезопасят себя от прямого вылета — «Оренбург» они опережают на семь баллов сейчас.
А вот стартовый состав «Химок» от Магомеда Адиева:
Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович:
Сысуев, Малых, Зотов, Татаев, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура находящийся в зоне прямого вылета в Российской премьер-лиге «Оренбург» принимает на своем поле располагающиеся прямо над зоной вылета «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.