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Теннисист Рублев проиграл 61-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме

Рублев уступил Марожану на старте «Мастерса» в Риме
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Jaimi Joy/Reuters

В матче перового круга «Мастерса» в Риме российский теннисист Андрей Рублев уступил 61-й ракетке мира Фабиану Марожану из Венгрии.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

В следующем круге Марожан сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Джиганте (Италия).

10 апреля российский теннисист проиграл французу Артуру Филсу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Рублев, получивший седьмой номер посева, проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

22 апреля Рублев в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде проиграл представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча, которая продолжалась 1 час 22 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:0, 4:6.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее сообщалось о том, что Рублев вылетит из топ-15 лучших теннисистов впервые с 2020 года.

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