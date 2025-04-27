Рублев вылетит из топ-15 лучших теннисистов впервые с 2020 года

Российский теннисист Андрей Рублев покинет топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с января 2020 года.

27 апреля Рублев в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде проиграл представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча, которая продолжалась 1 час 22 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:0, 4:6.

Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде в прошлом году и теперь не сумел защитить титул. Таким образом, он потеряет 950 очков и в обновленной версии рейтинга ATP опустится с восьмого места на 17-е.

10 апреля российский теннисист проиграл французу Артуру Филсу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Рублев, получивший седьмой номер посева, проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

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