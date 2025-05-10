На чемпионате мира по хоккею в Дании освистали гимн США

Датские болельщики освистали гимн США перед поединком национальных команд на чемпионате мира по хоккею, передает «Советский спорт» со ссылкой на Expressen.

В Дании недовольны словами президента Дональда Трампа о том, что США могут применить силу для контроля над Гренландией.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинг, завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной США.

Автором первой шайбы американцев стал Каттер Готье на 18-й минуте. Во втором отрезке отличились Логан Кули на 24-й минуте, а также Мэттью Бенирс на 28-й минуте. В третьем периоде забил Мэйсон Лорей на 50-й минуте, а точку поставил Бенирс на 57-й минуте.

После первого игрового дня американцы стали первыми в группе А, набрав три очка. Также в этой части таблицы выступают сборные Чехии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Венгрии и Казахстана.

Ранее Чехия обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира по хоккею.