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Чехия обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира по хоккею

Чехия в овертайме обыграла Швейцарию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
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Eva Korinkova/Reuters

Действующий чемпион мира, сборная Чехии, обыграла команду Швейцарии в стартовом матче нового мирового первенства.

Встреча, которая состоялась в датском городе Хернинг, завершилась в овертайме со счетом 5:4.

Швейцарцы вышли вперед уже в самом начале. На 2-й минуте счет открыл Кристиан Марти. На 18-й минуте Давид Пастрняк из Чехии не реализовал буллит, и на той же минуте Швейцария удвоила преимущество — отличился Дамьен Риа. На 20-й минуте Матей Странски отыграл одну шайбу. Во втором отрезке чехам удалось выйти вперед благодаря голам Филипа Задины на 27-й и Филипа Пирохты на 36-й минуте. Швейцария снова вышла вперед в начале третьего период: голы на счету Сандро Шмида на 42-й и Свена Андригетто на 49-й минуте. В овертайм игру перевел Лукаш Седлак на 57-й минуте, где точку поставил 39-летний Роман Червенка на 3-й минуте.

После первого игрового дня чехи стали вторыми в группе А, набрав два очка. Также в этой части таблицы выступают сборные США, Германии, Норвегии, Венгрии, Казахстана и Дании.

Чемпионат мира продлится до 25-го мая.

Ранее сообщалось, что три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века.

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