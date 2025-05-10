Губерниев о новом папе Римском: его любовь к спорту нам на руку

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что избрание нового папы Римского может поспособствовать возвращению России на международные соревнования, передает «РосБалт».

«Его любовь к спорту — нам, некоторым образом, на руку. Как и его американское происхождение. Переговоры о возвращении России в мировой спорт продолжаются. В том числе речь идет об Играх в Лос-Анджелесе», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Китай будут защищать олимпийские ценности.