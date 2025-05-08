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Россия и Китай будут защищать олимпийские ценности

Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Россия и Китай договорились защищать олимпийские ценности — выступать против дискриминации спортсменов, а также отстаивать принципы честного спорта. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«Стороны договорились способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку. Защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного и справедливого спорта», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла, нужно ли спортсменам идти в политику.

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