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Фетисов заявил, что молодые хоккеисты, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента

Фетисов: молодые хоккеисты, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что молодые игроки, уехавшие в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) не выполняют указание президента России Владимира Путина, который дал четкую команду федерации и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) разобраться с их отъездом, передает Sport24.

«Необходимо принять меры, которые будут зеркально соответствовать мерам НХЛ. Надо, чтобы молодые ребята могли до определенного возраста играть у нас в стране. А потом в возрасте 26-27 лет могут уезжать куда захотят», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что огромное количество молодых хоккеистов, которые уехали, не созрев для больших выходов, потерялись как для российского, так и для североамериканского хоккея.

«Если будет регламент, где будет все сказано и прописано, то и ребята будут стремиться играть хорошо за свой клуб», — добавил Фетисов.

Ранее в Госдуме назвали спортсмена номер один в России.

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