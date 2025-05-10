В Госдуме назвали спортсмена номер один в России

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин является спортсменом номер один в России, передает «ВсеПроСпорт».

«Пожалуй, в отсутствие международных соревнований, на которые у нас почему-то многие ориентируются, Овечкина можно сейчас назвать спортсменом номер один в стране», — сказала Журова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века.