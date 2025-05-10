Экс-футболист «Спартака» назвал точный счет матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что московский ЦСКА и «Краснодар» сыграют вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» выглядит сильнее по игре. Но я ожидаю ничью. Армейцы играют дома, и их оборона — самая надежная в РПЛ. «Краснодар» не проиграет, будет ничья 1:1», — сказал Бубнов.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. Третье место занимает ЦСКА, имея в активе 52 набранных балла.

В последних трех матчах «Краснодар» сыграет в гостях с ЦСКА и «Оренбургом», а также дома с московским «Динамо». Встреча с ЦСКА состоится 10 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-футболист рассказал, станет ли «Краснодар» чемпионом после матча с ЦСКА.