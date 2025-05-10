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Экс-футболист рассказал, станет ли «Краснодар» чемпионом после матча с ЦСКА

Экс-футболист Корнаухов: после матча с ЦСКА «Краснодар» не станет чемпионом
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Экс-защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов выразил надежду на то, что армейцы не проиграют «Краснодару» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Думаю, что 10 мая чемпион России не определится. Очень надеюсь, что ЦСКА не проиграет матч. В весенней части чемпионата армейцы очень хорошо выглядят в играх на своём поле при своих болельщиках», — сказал Корнаухов.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

В последних трех матчах «Краснодар» сыграет в гостях с ЦСКА и «Оренбургом», а также дома с московским «Динамо». Встреча с ЦСКА состоится 10 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» столкнется с проблемами на финише РПЛ.

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