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Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Торонто»

Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
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Shutterstock/FOTODOM

Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли »Торонто Мейпл Лифс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорится на официальном сайте организации.

Встреча проходила в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4. За «Флориду» шайбы забросили Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Джон Гаджович. Победный гол в овертайме забил Брэд Маршан. У «Торонто» отличились Мэтт Нис, Джон Таварес и Морган Райлли.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей, а также одним броском в створ ворот и пятью силовыми приемами.

До этого сборная США по хоккею разгромила команду Дании в первом матче чемпионата мира по хоккею. Встреча, которая состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинг, завершилась со счетом 5:0.

Чемпионат мира продлится до 25-го мая.

В начале февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века.

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