Три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в своих социальных сетях продолжает формировать символическую сборную лучших игроков за последние 25 лет. 9 мая были опубликованы списки игроков, которые дебютировали с 2000 по 2010 год.

В нее вошли три игрока из России: выступающие за «Вашингтон» и «Питтсбург» Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также экс-хоккеист «Детройта» Павел Дацюк.

Также в списке оказался партнер Малкина по «Пингвинз» Сидни Кросби, Патрис Бержерон из «Бостона», Стивен Стэмкос из «Чикаго», а также выступающий за «Чикаго» Патрик Кейн.

НХЛ отмечает, что 10 мая станут известны имена еще шести игроков, которые начали карьеру после 2010 года. В итоге будет сформирован рейтинг из 25 величайших хоккеистов лиги за четверть века.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее игрок «Вашингтона» повторил достижение Овечкина семилетней давности.