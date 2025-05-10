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Мостовой считает, что «Краснодар» столкнется с проблемами на финише РПЛ

Мостовой: проблемы «Краснодара» начнутся с ЦСКА, а потом затрясет
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» столкнется с проблемами в последних турах Российской Премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Рано приписывать чемпионство «Краснодару». Легко забрать титул точно не получится. Впереди у «быков» очень сложные матчи. Проблемы «Краснодара» начнутся в матче с ЦСКА, а потом затрясет. С «Динамо» тоже могут потерять очки, а «Зенит» будет этими шансами пользоваться», — заявил Мостовой.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

В последних трех матчах «Краснодар» сыграет в гостях с ЦСКА и «Оренбургом», а также дома с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что избитый в бане футболист вернется в РПЛ.

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