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Российский гонщик рассказал об отказе американца выступать с ним

Российский гонщик Богуславский рассказал об отказе американца выступать с ним
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Пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский рассказал, что не смог присоединиться к Porsche в текущем сезоне, потому что другой гонщик команды из США отказался выступать с ним. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«После отказа все писали, что они были бы безумно счастливы, если бы я выступал за их команду. Но в итоге я рад, что туда не попал. Кроме того, американец, с которым я должен был ехать в экипаже, отказался ехать с русским напарником, потому что это может плохо повлиять на его бизнес», — рассказал Богуславский.

Ранее российский гонщик Никита Мазепин раскрыл, что ему отказали в возвращении в «Формулу-1» из-за денег.

«Если мы подпишем контракт с тобой, то приобретем двух новых спонсоров. Но мы лишимся сразу пять контрактов с другими спонсорами, потому что они не захотят быть как-то связанными с Россией», — рассказал он.

Ранее Мазепин оценил личный ущерб от санкций.

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