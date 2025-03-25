Гонщик Мазепин оценил личный ущерб от санкций

Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что из-за санкций потерял миллионы долларов и «некоторое европейское имущество». Его слова приводит Sports.ru.

«Я потерял долгосрочный контракт с «Хаасом». В нем были немаленькие суммы, которые бы ежегодно умножались. Думаю, несколько миллионов долларов. Также у меня было определенное европейское имущество, которое я потерял», — заявил Мазепин.

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

Ранее Мазепин признался, что мечтает вернуться в «Формулу-1».