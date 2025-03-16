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Стало известно, согласился ли чемпион UFC Махачев на бой с Топурией

Чемпион UFC Махачев не согласился на бой с Топурией
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Matt Davies/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев не согласился на поединок против Илии Топурии. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

«Ислам не давал согласия на этот бой. Он придерживается позиции, что Топурии надо заслужить чемпионский поединок», — заявили в команде Махачева.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В соглавном поединке этого турнира грузин Мераб Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее американский журналист назвал Махачева главной звездой UFC.

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