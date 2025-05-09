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Чемпиона России по самбо обвинили в избиении девушки

SHOT: самбиста Гончарова обвинили в избиении сотрудницы караоке в Калининграде
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РЕН ТВ

Чемпиона России по самбо Алексея Гончарова обвинили в избиении сотрудницы караоке в Калининграде после попытки уйти, не оплатив счет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник утверждает, что инцидент произошел в ночь на 8 мая. По словам пострадавшей работницы заведения, Гончаров был нетрезв и пытался уйти, она не давала гостям уехать и попросила расплатиться, но самбист «выбил» ее. Сейчас девушка, которая получила два перелома, пытается привлечь обидчика к ответственности.

По словам очевидцев, в клубе на охране стоял всего один человек и он никак не помог.

Гончаров является бойцом смешанных единоборств (MMA) и выступал в полутяжелой весовой категории.

В начале апреля ранее судимый президент футбольного клуба избил своего игрока из-за конфликта в бане, а в феврале латвийский биатлонист обвинил тренера сборной в избиении.

Ранее украинская теннисистка пожала руку сменившей гражданство россиянке.

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