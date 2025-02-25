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Латвийский биатлонист обвинил тренера сборной в избиении

Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в избиении на ЧМ
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Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев обвинил тренера национальной команды Илмарса Брициса в нападении, произошедшем во время чемпионата мира в Ленцерхайде (Швейцария, 12-23 февраля). Об этом он рассказал в интервью порталу Tvnet.

По словам Расторгуева, инцидент произошел после того, как он обратился к тренеру для обсуждения инцидента связанного с пропажей лыж в прошлом году. Расторгуев заявил о подозрении в причастности Брициса к краже и угрожал обратиться в соответствующие органы, если лыжи не будут возвращены. В ответ Брицис вытолкал спортсмена из комнаты и начал избивать.

«Инцидент связан с тренером. Он ударил меня. Сломал палец. Разбил нос. Мне кажется, у меня также серьезно повреждено плечо. Сейчас я еду в больницу», --подчеркнул Расторгуев. Он отметил, что врач сборной Латвии Алдис Цирулис пытался предотвратить действия тренера.

36-летний Расторгуев является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.

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