Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» стать чемпионом РПЛ после игры с ЦСКА

Балахнин: нельзя сказать, станет ли «Краснодар» чемпионом после игры с ЦСКА
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сейчас трудно сказать, станет ли «Краснодар» победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча с московским ЦСКА.

«Может быть, что «Краснодар» уже после этого тура отпразднует чемпионство. Математически это возможно, но на деле это не так просто. Уверен, что «Зенит» приложит максимум усилий в Махачкале и большой вопрос в исходе матча ЦСКА — «Краснодар». Сейчас трудно прогнозировать, станет ли «Краснодар» чемпионом на этой неделе», — сказал Балахнин.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее в «Зените» заявили, что верят в борьбу за чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами