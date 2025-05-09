Российский тренер ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» стать чемпионом РПЛ после игры с ЦСКА

Балахнин: нельзя сказать, станет ли «Краснодар» чемпионом после игры с ЦСКА

Российский тренер Сергей Балахнин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сейчас трудно сказать, станет ли «Краснодар» победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча с московским ЦСКА.

«Может быть, что «Краснодар» уже после этого тура отпразднует чемпионство. Математически это возможно, но на деле это не так просто. Уверен, что «Зенит» приложит максимум усилий в Махачкале и большой вопрос в исходе матча ЦСКА — «Краснодар». Сейчас трудно прогнозировать, станет ли «Краснодар» чемпионом на этой неделе», — сказал Балахнин.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее в «Зените» заявили, что верят в борьбу за чемпионство.