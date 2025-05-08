В «Зените» верят в борьбу за чемпионство

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в коллективе верят в то, что еще можно побороться за первое место в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Абсолютно правильное настроение, с правильным внутренним состоянием ребята работают, трудятся. Все мы надеемся, верим и работаем для того, чтобы добиться максимального результата. И верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место», — заявил Семак.

В 28-м туре «Зенит» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», матч состоится 10 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова вышел в финал Лиги чемпионов.