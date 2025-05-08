Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Зените» верят в борьбу за чемпионство

Семак заявил, что «Зенит» способен побороться за чемпионство
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в коллективе верят в то, что еще можно побороться за первое место в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Абсолютно правильное настроение, с правильным внутренним состоянием ребята работают, трудятся. Все мы надеемся, верим и работаем для того, чтобы добиться максимального результата. И верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место», — заявил Семак.

В 28-м туре «Зенит» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», матч состоится 10 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова вышел в финал Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами