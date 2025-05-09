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Экс-футболист заявил, что «Зенит» может простимулировать ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»

Экс-футболист Масалитин: «Зенит» может простимулировать ЦСКА
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что петербургский «Зенит» может простимулировать армейцев перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Если »Краснодар» обыграет ЦСКА, то он откроет себе дорогу к чемпионству, если «Краснодар» уступит, то «Зенит» может сократить отставание до одного очка. Встреча «Краснодара» и ЦСКА будет принципиальной. Впрочем, принципиальной игра будет и для ЦСКА. Фаворита в этой игре нет. Я допускаю, что «Зенит» может простимулировать ЦСКА. От этой игры много зависит. Если отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократится, то в чемпионской гонке еще все будет впереди», — сказал Масалитин.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что ждет очков в матче с «Краснодаром».

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