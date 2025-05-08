Легенда ЦСКА заявил, что ждет очков в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 28-го тура чемпионата России против «Краснодара» армейская команда способна исправиться и выдать более содержательную игру, чем была в предыдущем туре в Грозном.

«Мне игра с «Ахматом» понравилась: матч был напряженный, они перед ним отдали много сил в Петербурге. Выложились полностью, не к кому даже придраться. Так что некий спад в игре был предсказуем, это обязательно случается. Спасибо Николичу за доверие молодым игрокам, неопытным, нашим воспитанникам, через такие матчи они и будут набираться опыта. С «Краснодаром» все будет по-другому», — заявил Пономарев.

Матч состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продал все билеты на матч Кубка России.