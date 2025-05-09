Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил россиян с Днем Победы СССР в Великой Отечественной войне. Обращение политика было опубликовано в его Telegram-канале.

В своем поздравлении Дегтярев отметил, что многие герои-красноармейцы были выходцами из спортивных вузов, а также известными спортсменами и чемпионами.

«Инфизкультовцы героически защищали подступы к столице в тяжелейший период Великой Отечественной войны, а учащиеся и преподаватели Ленинградского университета физкультуры имени Лесгафта ушли на фронт практически всем составом, заслужив для своей альма-матер орден Красного Знамени», — напомнил он.

Также он напомнил, что Народный комиссариат внутренних дел СССР сформировал из спортсменов Отдельную мотострелковую бригада особого назначения, которая проводила дерзкие операции в тылу гитлеровцев.

«Даже в самые тяжелые годы спорт оставался символом несгибаемого духа: чемпионаты СССР, футбольные матчи в осаждённых городах и знаменитое восхождение на Эльбрус, во время которого наши альпинисты сорвали нацистские флаги, — всё это укрепляло веру в неизбежную Победу», — подчеркнул он.

До этого олимпийской чемпионке отказали в нейтральном статусе из-за поздравления с Днем Победы.

Ранее нардеп «Слуги народа» Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы.