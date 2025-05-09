Нардеп партии Зеленского поздравил украинцев с Днем Победы

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил граждан Украины с Днем Победы, несмотря на указ главы государства Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал Бужанский.

Несмотря на переименование 9 мая в День Европы на законодательном уровне, жители Украины по-прежнему проявляют интерес к традиционному Дню Победы — именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому празднование победы во Второй мировой войне перенесли на 8 мая и оно получило название «День памяти и победы над нацизмом». С этого момента 9 мая в стране начали отмечать как День Европы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к празднующим День Победы украинцам и молдаванам.