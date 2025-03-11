Олимпийской чемпионке отказали в нейтральном статусе из-за поздравления с Днем Победы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением в честь Дня Победы, опубликованной в социальной сети. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Насчет фотографии — да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 мая. Насчет обжалования — задавайте этот вопрос федерации», — заявила Листунова.

Листунова — олимпийская чемпионка — 2020 в команде в составе сборной России (носила название ОКР), абсолютная чемпионка Европы 2021, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по спортивной гимнастике (2019).

Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее российских фехтовальщиков допустили до чемпионата мира.