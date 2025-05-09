Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером»

Суперкомпьютер Opta определил фаворита ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером»

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала Лиги чемпионов сезона-2024/25, где сразятся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер». Об этом пишет «Чемпионат.com».

Вероятность завоевания «ПСЖ» трофея оценивается в 53,4%, шансы «Интера» — 46,4%

В полуфинальном противостоянии «Интер» одержал волевую победу над каталонской «Барселоной». Первый поединок, который состоялся в Испании, завершился со счетом 3:3. Основное время ответного матча, который прошел на стадионе «Интера», также завершился со счетом 3:3, футболисты «Интера» оформили победный гол уже в дополнительное время.

Французский клуб, в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов, оказался сильнее лондонского «Арсенала». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу парижан, второй закончился с результатом 2:1.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Ранее стало известно, что в Лиге Европы будет английский финал.