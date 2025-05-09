«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в полуфинале Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил испанский «Атлетик» во втором матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом тайме гостей вывел вперед Микель Хаурегисар на 31-й минуте, однако «Манчестер Юнайтед» во второй половине встречи ответил голами Мэйсона Маунта на 72-й и 90+1-й минутах, Каземиро на 80-й и Расмуса Хойлунда на 85-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:0 в пользу «МЮ». Таким образом, англичане побеждают с результатом 7:1 по сумме двух игр и сыграют в финале против «Тоттенхэма».

Финал состоится 21 мая в Бильбао.

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