«ПСЖ» Сафонова вышел в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышел в финал ЛЧ

Французский «ПСЖ» стал вторым финалистом Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французы побеждают с результатом 3:1 по сумме двух игр и сыграют в финале против итальянского «Интера».

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

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