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Спорт

Совершить невозможное: «Атлетик» гостит у «МЮ» в ответном полуфинале Лиги Европы. LIVE

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». ОНЛАЙН

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Lee Smith/Action Images/Reuters
В ответном полуфинальном матче Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле испанский «Атлетик» из Бильбао. В первой встрече сегодняшние хозяева выиграли в Испании со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
Перерыв
08 мая 22:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
31' Хаурехисар
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия
1-й тайм

25' Мазрауи

31' Хаурехисар

39' Хаурехисар

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Перерыв

Напряженный и нервный первый тайм, в котором «Атлетику» удалось главное — открыть счет. Испанцам осталось отыграть два мяча, и они верят, что на это способны даже на «Олд Траффорд». Ждем, что будет во второй половине, а пока отдыхаем.

45+3'

Свисток Зиберта отправляет команды на перерыв.

45+2'

Классная атака «Атлетика», но в итоге прострел Унаи Гомеса пришел точно в руки Онана.

45+1'

К первому тайму добавлено две минуты.

44'

Вот это да! Доргу сделал блестящий пас на Гарначо вразрез, выведя того один на один. Алехандро перебросил Агирресабалу, но не попал в ворота! Вот это да!

42'

Мяч под контролем «МЮ» в последние минуты. Как-то занервничал «Атлетик», забив. Видимо, почувствовал, что можно спасти противостояние.

40'

Микель Хаурехисар чуть не успел и наступил на ногу Угарте — желтая карточка.

38'

Пытается «МЮ» передвинуть игру на чужую половину поля, но попытка позиционной атаки закончилась офсайдом Доргу.

36'

В контратаке «МЮ» Доргу, по сути, отобрал мяч у своего в штрафной «Атлетика», а пробил в защитника!

34'

Запустили хозяева за спину Джало, но Берренгер закинул слишком сильно — в руки Онана.

33'

Хитрая закидушка в касание от Бруну в штрафную в позиционной атаке «МЮ», но свои же не поняли...

31'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Микель Хаурехисар — 0:1! Опять выиграли баски борьбу на чужой половине. Джало бил из-за штрафной с правого полуфланга. Удар не вышел, но мяч отскочил к Хаурехисару, который обработал и с 20-ти метров воткнул в ближнюю девятку без шансов для Онана!

30'

Каземиро сделал блестящий пас на ход по левому краю на Доргу, тот ускорился и оказался в ситуации два в один против защитника, но не перебросил его закидушкой параллельно линии штрафной на Хойлунда...

28'

42% на 58% по владению мячом.

26'

Нуссайр Мазрауи локтем попал сопернику в лицо в воздухе — желтая карточка.

25'

Мароан Саннади пробил с угла штрафной — Йоро сблокировал внутри штрафной.

24'

Не было нарушения на Доргу, не будет и пенальти!

23'

VAR проверяет момент!

22'

Хойлунд избежал офсайда и отдал налево в штрафную на Доргу, который оббегал защитника и упал. Пенальти нет!

21'

Опять «Атлетик» перехватил мяч на чужой половине поля. Беренгер пробил почти с линии штрафной, но не попал.

19'

Атака «Атлетика» могла привести к большим проблемам для «МЮ», но Йоро перехватил мяч после прострела справа!

18'

Сейчас отрезок владения «МЮ» был, но давление басков снова вернуло им мяч.

16'

Магуайр заработал штрафной недалеко от центрального круга на своей половине. Сделал средний пас на Бруну Фернандеша, а тот вскрыл оборону передачей на ход Гарначо, но Агирресабала бросился на выход и забрал мяч в ногах у вингера «МЮ».

13'

Йоро сфолил н фланге, но Онана блестяще сыграл в прыжке на выходе после подачи с правого фланга.

11'

Баски опять перехватили мяч в центре поля, перевели направо, но там Доргу сначала заблокировал подачу, а потом еще и заработал для своей команды аут.

9'

Аут «Атлетика» был брошен в штрафную. Оттуда мяч вынесли, но недалеко. Последовала подача справа налево к лицевой. Унаи Гомес принял в штрафной на грудь, отдал свободному Беренгеру, который подработал себе под удар и пробил обводящим в дальний угол — выше ворот!

7'

«Атлетик» ожидаемо высоко встречает и активно давит, заставляя манкунианцев ошибаться и терять мяч.

5'

Линделеф вынес мяч из штрафной «МЮ» после прострела Унаи Гомеса.

4'

Довольно опасная подача в штрафную гостей, но защита справилась.

2'

«Атлетик» повладел мячом, но ничего не создал, потерял мяч, и уже «МЮ» начал свой тягучий контроль.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии с Даниэлем Зибертом во главе. Первый матч в Испании закончился крупной победой «МЮ» — 3:0!

21:55

А вот стартовый состав испанского «Атлетика» от Эрнесто Вальверде:

Агирресабала, У. Нуньес, Горосабель, Е. Альварес, Берчиче, И. Руис, Хаурехисар, Джало, У. Гомес, Беренгер, Саннади.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Линделеф, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном полуфинальном матче Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле испанский «Атлетик» из Бильбао. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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