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«Буде-Глимт» Хайкина не смог выйти в финал Лиги Европы

«Тоттенхэм» еще раз выиграл у «Буде-Глимта» и вышел в финале Лиги Европы
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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Английский «Тоттенхэм» обыграл норвежский «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, и вышел в финал Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аспмира» в городе Буде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 63-й минуте отличился Доминик Соланке, а на 69-й — Педро Порро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма». Таким образом, англичане побеждают с результатом 5:1 по сумме двух игр и сыграют в финале против «Манчестер Юнайтед».

Финал состоится 21 мая в Бильбао.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова вышел в финал Лиги чемпионов.

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