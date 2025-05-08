Будё-Глимт

К основному времени первого тайма компенсирована минута.
Финальные минуты первого тайма остаются за гостями.
Берг решается на удар более чем с 30 метров, вышло неточно.
Блумберг выбил мяч из-под ног Удоджи на границе лицевой линии, лондонцы введут мяч ударом из вратарской.
Каспер Хег отлично нашел свободное пространство и пробил с опасной дистанции, голкипер лондонцев парировал!
Первое предупреждение в составе «Тоттенхэма» зарабатывает Бреннан Джонсон.
Удоджи совершает тактический фол.
Хег получает желтую карточку за то, что хватанул соперника за рукав футболки.
ван де Вен откровенно хватает Блумберга и фолит.
Никита Хайкин из-под перекладины достает удар Педро Порро!
Берг сбивает Соланке прямо на радиусе штрафной, опаснейший стандарт исполнят «шпоры».
Блумберг отлично открылся под длинную передачу от Хайкина, но корпус в корпус сыграл ван де Вен и мяч забрал.
Ромеро завалился на газон и держится за носок стопы, получил удар аргентинец по ноге в одной из атак.
Сьоволд выбивает мяч из собственной штрафной после углового британцев с левого фланга атаки.
Ромеро и ван де Вен пасуются, стоя на центральной линии, стараясь найти направление для проникающей передачи вперед.
Хауге здорово прорвался по левому флангу и после двух финтов попробовал прострелить, но защитник лондонцев выбил мяч.
Салтнес исполнил мягкую подачу в штрафную, но никого из его партнеров в ней не оказалось.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Биссума, Кулушевски, Джонсон, Ришарлисон, Соланке.
«Буде-Глимт»: Хайкин, Сьоволд, Ме, Гундерсен, Бьеркан, Эвьен, Берг, Салтнес, Хауге, Блумберг, Хег.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/2 финала Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина играет с лондонским «Тоттехэмом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.