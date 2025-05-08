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Спорт

Второй вратарь из России в шаге от финала: «Буде-Глимт» Хайкина принимает «Тоттенхэм». LIVE

Футбол. Лига Европы. Полуфинал. «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур». ОНЛАЙН

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Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Global Look Press
В ответном полуфинальном матче Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» принимает на своем поле «Тоттенхэм» из Лондона. В первой встрече сегодняшние хозяева выиграли в Англии со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
1-й тайм
08 мая 22:00
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Стадион «Аспмюра», Будё, Норвегия
1-й тайм

26' Хёг

33' Джонсон

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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45'

К основному времени первого тайма компенсирована минута.

44'

Финальные минуты первого тайма остаются за гостями.

41

Берг решается на удар более чем с 30 метров, вышло неточно.

38'

Блумберг выбил мяч из-под ног Удоджи на границе лицевой линии, лондонцы введут мяч ударом из вратарской.

35'

Каспер Хег отлично нашел свободное пространство и пробил с опасной дистанции, голкипер лондонцев парировал!

33'

Первое предупреждение в составе «Тоттенхэма» зарабатывает Бреннан Джонсон.

30'

Удоджи совершает тактический фол.

27'

Хег получает желтую карточку за то, что хватанул соперника за рукав футболки.

26'

ван де Вен откровенно хватает Блумберга и фолит.

23'

Никита Хайкин из-под перекладины достает удар Педро Порро!

21'

Берг сбивает Соланке прямо на радиусе штрафной, опаснейший стандарт исполнят «шпоры».

19'

Блумберг отлично открылся под длинную передачу от Хайкина, но корпус в корпус сыграл ван де Вен и мяч забрал.

16'

Ромеро завалился на газон и держится за носок стопы, получил удар аргентинец по ноге в одной из атак.

13'

Сьоволд выбивает мяч из собственной штрафной после углового британцев с левого фланга атаки.

10'

Ромеро и ван де Вен пасуются, стоя на центральной линии, стараясь найти направление для проникающей передачи вперед.

7'

Хауге здорово прорвался по левому флангу и после двух финтов попробовал прострелить, но защитник лондонцев выбил мяч.

5'

Салтнес исполнил мягкую подачу в штрафную, но никого из его партнеров в ней не оказалось.

3'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Биссума, Кулушевски, Джонсон, Ришарлисон, Соланке.

21:50

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сьоволд, Ме, Гундерсен, Бьеркан, Эвьен, Берг, Салтнес, Хауге, Блумберг, Хег.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/2 финала Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина играет с лондонским «Тоттехэмом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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