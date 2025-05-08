ЦСКА предсказали вылет от «Зенита» в Кубке России

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА не отыграется у «Зенита» в Кубке России

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в камбэк столичного ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита».

«Два мяча — это большая фора для «Зенита», в паре с ЦСКА они фавориты. Отыграть такое отставание, даже на своем поле, шансов не очень много. Нужно проявить суперусилия, чтобы забить три «Зениту». Моментов для этого надо создать много», — заявил Гладилин.

Первая встреча в этой паре, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена» «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В финале Пути регионов турнира московский «Спартак» примет «Ростов» 15 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что ждет очков в матче с «Краснодаром».