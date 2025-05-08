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Легенда «Арсенала» объяснил, почему команда проиграла «ПСЖ»

Экс-игрок Глеб: «ПСЖ» против «Арсенала» был силен как команда
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Benoit Tessier/Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов взял верх над лондонским «Арсеналом» благодаря команднам действиям. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб.

«Мне кажется, «ПСЖ» очень силен как команда. Возможно, по именам, по лидерам и звездам «Арсенал» смотрелся более убедительно, но «ПСЖ» действительно в этих играх продемонстрировал характер, командный дух, и выглядел достаточно уверенно – лучше, чем «Арсенал». Не знаю, с чем это связано. Но раз команды дошли до этого уровня, значит, они на данный момент – сильнейшие. А когда самые сильные играют между собой, любая микроошибка может повлиять на результат. Парижане с этим справились лучше», — констатировал Глеб.

Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды – отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершилась со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее был назван фаворит финала Лиги чемпионов.

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