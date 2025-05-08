Назван фаворит финала Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» является фаворитом финала Лиги чемпионов против миланского «Интера». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Рискну ли назвать фаворита финала? Рискнуть всегда можно. «ПСЖ» — небольшой фаворит», хоть «Интер» и хорошо себя проявил на всех стадиях. Шансы равные у команд, но, думаю, «ПСЖ» будет фаворитом в этой встрече», — считает Булыкин.

Парижане в полуфинале выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее экс-игрок «Барселоны» похвалил главного тренера команды Флика.