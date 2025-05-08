Мостовой оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что «все хейтеры притихли» после того, как нападающий «Зенита» Александр Соболев начал забивать. Его слова приводит РИА Новости.

«Оправдал ли трансфер? Хочется задать этот вопрос тем, кто сильно критиковал. Сейчас я смотрю, после забитых мячей все попритихли. У любого футболиста бывает полоса черная какая-то. Ясно, что Соболева ставить в один ряд с кем-то другим тяжело. Но он свои голы забьет», — заявил Мостовой.

Официально о переходе 28-летнего Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 27 матчах за петербуржцев, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

Ранее Соболева назвали старым.