Соболева назвали старым

Бывший менеджер сборной России, ряда клубов итальянской Серии А и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что нападающий Александр Соболев уже стар для переезда в Италию, однако может принести пользу петербургской команде. Его слова приводит «Советский спорт».

«Команде и тренеру нужен был этот игрок, поэтому они и забрали его у «Спартака». Он уже староват для переезда в Серию А, вряд-ли бы он смог сейчас заиграть в Италии. Но он еще может стать очень важным игроком для «Зенита» и приносить пользу», — заявил Чинквини.

Официально о переходе 28-летнего Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 27 матчах за петербуржцев, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

Ранее сообщалось, что лидер РПЛ хочет купить защитника «Спартака».