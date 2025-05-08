В Госдуме раскрыли, что нужно сделать после скандала с домогательствами тренера

Журова: после скандала с Розановым нужно прописать границы для тренеров

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что необходимо четко прописать границы для тренеров и спортсменов, чтобы предотвратить неподобающее поведение. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ситуация странная: сторона сначала молчала, потом придала огласке. Когда через пять лет это выясняется, то это выглядит уже по-другому. Нужно расписать в регламенте, что может делать тренер, а что нет. Может ли мужчина делать массаж, касаться ребенка», — заявила Журова.

16 апреля тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова обвинила специалиста Сергея Розанова в домогательствах по отношению к ее дочери.

«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер», — написала Алферова.

Также Алферова заявила, что когда Евгений Плющенко узнал об этом, то выгнал Розанова из своей академии.

«Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня», — добавила Алферова.

Розанов в 2020–2021 годах работал в академии Евгения Плющенко. Также он работал в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Розанов стал тренером года в Эстонии.