Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что считает столичный ЦСКА фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», передает «Евро-Футбол.Ру»

«Здесь силы равны и сложно предсказать победителя. Обе команды будут играть на сто процентов. В этом матче я бы отдал предпочтение армейцам. Они сейчас на подъеме и играют хорошо», — сказал Гладилин.

Матч состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», матч начнется в 17:00 мск.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее матч «Краснодара» назвали чемпионским.