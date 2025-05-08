Следующий матч «Краснодара» назвали чемпионским

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром» решающим для «быков». Его слова приводит «Советский спорт».

«Игра с ЦСКА станет решающей для «Краснодара». С «Оренбургом» и «Динамо», думаю, клуб очки не потеряет, а вот в Москве ожидается баталия. Выиграют, значит, уже чемпионы, даже не обсуждается. Правда, по статистике «Краснодар» все важные матчи проигрывал», — заявил Канчельскис.

В следующем туре национального первенства «Краснодар» на выезде сразится с ЦСКА. Матч состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», матч начнется в 17:00 мск.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

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