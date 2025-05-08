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Бывший тренер сборной России сравнил финалистов Кубка Гагарина

Тренер Плющев: «Локомотив» и «Трактор» играют в разных стилях
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, приводивший юниорскую и молодежную сборные России к золотым медалям чемпионатов мира, а также работавший с национальной командой страны и клубами Континентальной хоккейной лиги, в комментарии «Газете.Ru» рассказал о своих ожиданиях от финальной серии Кубка Гагарина.

«В финале всегда много факторов: иногда везение и удача, иногда мастерство, организация игры. Команды приблизительно равные, немножко в разных стилях играют. Очень многое будет зависеть от того, насколько сработают в неравных составах, как сыграют вратари. Предсказать результат сложно – соперники достойны друг друга. Будем говорить, что площадка все определит», — считает Плющев.

«Локомотив» в прошлом сезоне также вышел в финал, но уступил со счетом 0-4 в серии магнитогорскому «Металлургу», хотя считался фаворитом в противостоянии, а в нынешнем сезоне закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте среди всех команд. «Трактор» занял по итогам регулярного чемпионата первое место в Восточной конференции.

Ранее была названа причина поражения «Вашингтона» с Александром Овечкиным в Кубке Стэнли.

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