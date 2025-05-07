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Названа причина поражения «Вашингтона» Овечкина в Кубке Стэнли

Тренер «Вашингтона» Карбери о поражении в НХЛ: мы были недостаточно хороши
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Nick Wass/AP

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения от «Каролины Харрикейнз» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что его команду словно выключили в этой встрече. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Мы поговорим, что нам нужно изменить перед следующим матчем. Есть много нюансов, нужно над ними поработать. Надо дать игрокам конкретный план и поработать. Мы были недостаточно хороши, точка», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением «столичных» в овертайме со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Логан Стэнковен и Джейккоб Славин. Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил белорусский хоккеист Алексей Протас.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин результативными действиями в этом поединке не отличился.

«Каролина» повела в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне, игра пройдет 9 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил достижение Павла Дацюка.

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