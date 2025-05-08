Российский футболист рассказал, как празднуют День победы во Франции.

Российский футболист французского «ПСЖ» рассказал в своем Telegram-канале о том, как празднуют в Париже День Победы, заявив, что в городе очень много полиции.

«Куча полиции, перекрыты дороги, везде ограждения. Пускают только тех, кто живет в этом районе. Не знаю, получится ли сходить, посмотреть, что будет около Триумфальной арки», — сказал Сафонов.

В полуфинале Лиги чемпионов«ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Сафонов остался на скамейке запасных. Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером».

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