Семин назвал имя экс-игрока «Локомотива», который достоин «Золотого мяча»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выход французского «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, отметив, что футболист клуба Хвича Кварацхелия достоин «Золотого мяча», передает «ВсеПроСпорт».

«Получит ли Хвича «Золотой мяч»? Думаю, он просто играет в футбол и получает огромное удовольствие. Пусть эксперты определяют, достоин ли он награды. На мой взгляд, он ее достоин», — сказал Семин.

В полуфинале «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером».

Ранее тренер «Арсенала» заявил, что «ПСЖ» не заслужил выход в финал Лиги чемпионов.