Футбольный комментатор заявил, что тренера «Спартака» подвели трансферы клуба

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака», заявив, что его подвели зимние трансферы команды, передает «Чемпионат».

«Спартак» купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде. Но этих купили — должны играть», — сказал Орлов.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. Столичный «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку. Команда после того, как в 27-м туре РПЛ сыграла вничью с воронежским «Факелом», потеряла математические шансы на победу в национальном первенстве.

Ранее «Спартак» назвал имя нового заместителя спортивного директора.