«Спартак» назвал имя нового заместителя спортивного директора

Чилиец Марко Бискупович станет заместителем спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Приветствуем Марко и желаем успехов в работе на благо «Спартака», — говорится в заявлении.

Последним местом работы 35-летнего специалиста Федерация футбола Чили, где он находился вместе с Кахигао, а после его ухода в «Спартак» исполнял его обязанности.

«Для меня переход в «Спартак» — это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился. Я уже изучил команду, посмотрел много матчей», — заявил Бискупович.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. Столичный «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку. Команда после того, как в 27-м туре РПЛ сыграла вничью с воронежским «Факелом», потеряла математические шансы на победу в национальном первенстве.

Ранее в «Динамо» сделали заявление по уволенному тренеру Марцелу Личке.