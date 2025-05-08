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Был назван следующий соперник Царукяна

Царукян проведет бой против бразильца Фрейре 31 мая в Москве
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Louis Grasse/Global Look Press

Армянский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян проведет поединок против 31 мая в Москве против бразильского спортсмена Патрики Фрейре.

Отмечается, что поединок состоится на волейбольной арене «Динамо» в рамках турнира по грэпплингу ADXC 10. Бой Царукяна и Фрейре должен стать главным событием.

19 января Царукян снялся с боя, который должен был стать главным событием турнира UFC 311, против россиянина Ислама Махачева. Вместо Царукяна, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

4 мая россиянку-бойца смешанного стиля (ММА) Яну Сантос (Куницкую) освистали на турнире UFC в США.

«Честно говоря, я дерусь в UFC почти 10 лет и все бои проводила в Америке. Такого ни разу не было, хотя с американками тоже дралась», — заявила Сантос.

Ранее комментатора UFC заменили на турнире в Канаде из-за слов о России.

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