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Комментатора UFC заменили на турнире в Канаде из-за слов о России

Комментатор UFC Роган заменен на турнире в Канаде из-за высказывания о России
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Louis GrasseIMAGO/Global Look Press

Американский комментатор Джо Роган официально заменен на бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Доминика Круза на турнире промоушена под номером 315 в Канаде. Об этом сообщила пресс-служба UFC в социальной сети X.

Такая замена произошла из-за высказываний Рогана про Канаду и Россию.

25 марта Роган заявил на своем подкасте, что не будет работать на номерном турнире промоушена, который состоится в Канаде.

«Не хочу ехать на UFC 315. Больше не поеду в Канаду — предпочту поездку в Россию», — подчеркнул он.

10 мая 2025 года на арене «Bell Centre» в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада, должен состояться турнир UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena. В последний раз Монреаль принимал турнир UFC в 2015 году, тогда было проведено соревнование промоушена под номером 186. В 2025 году в качестве заглавного события турнира был запланирован бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и претендент австралиец Джек Делла Маддалена.

Роган поддерживает президента США Дональда Трампа, который неоднократно выступал за присоединение Канады и заявлял, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность соседнего государства.

Ранее россиянку из UFC освистали в США.

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