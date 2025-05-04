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Россиянку из UFC освистали в США

Российский боец MMA Куницкая заявила, что ее освистали на турнире UFC в США
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MMA

Россиянку-бойца смешанного стиля (ММА) Яну Сантос (Куницкая в девичестве) освистали на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Спортсменка рассказала об этом эпизоде в комментарии Sport24.

«Меня еще до выхода в октагон освистали. Ну, понятно, она (Тейт) — американка, всеобщая любимица. Честно говоря, меня иногда это даже больше стимулирует. Честно говоря, я дерусь в UFC почти 10 лет и все бои проводила в Америке. Такого ни разу не было, хотя с американками тоже дралась», — заявила Куницкая.

В ночь на 4 мая Куницкая победила американку Мишу Тейт единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 67.

В активе 34-летней спортсменки теперь 25 боев в профессиональной карьере, в которых она одержала 16 побед и потерпела восемь поражений. Ее предыдущий бой состоялся в августе 2024 года — россиянка единогласным решением судей одолела американку Челси Чендлер.

В 2013 году девушка родила сына, назвав его Адамом. Спустя пять лет в ее семье появилась дочь Алиса. Спортсменка уже несколько лет живет и тренируется в США вместе со своим мужем Тиаго Сантосом по грин-карте, а их дочь по рождению получила гражданство США.

Ранее российский боец пострадал от взрыва зарядного устройства.

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